Goleada della Svizzera all'esordio

VADUZ (Liechtenstein) - La prima partita della fase a gironi, valida per le qualificazioni per l'Europeo Under 21, ha sorriso alla Svizzera, impostasi nettamente contro il Liechtenstein (5-0).

Gli eroi dell'incontri sono stati due volte Zeqiri (40' e 49'), Ndoye (74'), Okafor (77') e Stojilkovic (93').

La Giorgia guida il Gruppo 2 con 6 punti in due partite, poi ci sono Svizzera, Azerbaigian e Liechtenstein con 3, ma le ultime due formazioni sono già scese in campo tre volte. Ancora ferme a zero la Slovacchia - un match disputato - e la Francia, che non ha ancora bagnato il suo esordio in questa competizione.





keystone-sda.ch/ (GIAN EHRENZELLER)