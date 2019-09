Kosovo, coach Challandes è carico: «Go-go-go... è una questione di mentalità»

SOUTHAMPTON (GB) - Nella serata di domani - martedì 10 settembre - il Kosovo disputerà in Inghilterra la quinta sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

La truppa del tecnico rossocrociato Bernard Challandes - che occupa momentaneamente la seconda posizione del Gruppo A (8 punti) - si giocherà dunque il primato nel girone proprio con gli inglesi, in vetta con una lunghezza in più (9). «Go-go-go-go... non è una questione di nomi, ma di mentalità», è intervenuto molto carico in conferenza stampa proprio il tecnico nativo di Le Locle. «Ovviamente sarebbe un sogno vincere. Mi auguro solo che giocare in Inghilterra non diventi un incubo(...)».

Ricordiamo che il Kosovo è reduce dall'importantissimo successo ottenuto in casa contro la Repubblica Ceca (2-1) e la squadra è imbattuta da ben 15 giornate, dove ha collezionato nove vittorie e cinque pareggi.

keystone-sda.ch/STR (Visar Kryeziu)