Italia sempre perfetta: 6 su 6

TAMPERE (Finlandia) - L'Italia non si ferma più. Reduce dal periodo più nero della sua storia – o qualcosa del genere – la truppa azzurra ha voltato pagina con l'avvento in panchina di Roberto Mancini. Il tecnico jesino ha riportato serenità in tutto l'ambiente e, complice un girone di qualificazione non certo impossibile, ha garantito successi. Tanti. Solo quelli.

Nella volata verso Euro2020 l'Italia ha infatti collezionato sei vittorie in altrettante partite. L'ultima (2-1) è stata colta in casa della Finlandia, al termine di una partita ben giocata e decisa dalla rete di Immobile e dai rigori di Pukki e Jorginho. I tre punti conquistati – e, contemporaneamente, il 4-2 con il quale l'Armenia ha piegato la Bosnia e l'1-1 tra Grecia e Liechtenstein – hanno sensibilmente avvicinato Bonucci e compagni alla competizione continentale.

Nella sera di sfide internazionali un successo lo hanno colto pure la Romania, avanti 1-0 su Malta e la Spagna, che non ha faticato (4-0) contro le Far Oer. Pari (1-1) tra Svezia e Norvegia.

keystone-sda.ch/ (MAURI RATILAINEN)