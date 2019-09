Quattro reti e tre punti: la Svizzera fa il compitino

SION – Largo successo per la Svizzera, che contro Gibilterra cenerentola del girone – in un confronto valido per le qualificazioni al prossimo Europeo - si è imposta 4-0 al termine di 90' dominati.

Contavano i tre punti. Solo quelli. E i tre punti sono arrivati contro una squadra davvero modesta, che almeno all'inizio ha tentato di imbastire una difesa convincente ma che poi, tradita (anche) da qualche errore individuale, ha completamente perso l'orientamento. A sbloccare il punteggio, dopo 37' non certo esaltanti per intensità ed ardore, ci ha pensato Zakaria. Da quel momento, per la truppa rossocrociata, è stato tutto semplicissimo: Mehmedi ha raddoppiato in 6' e Rodriguez trovato il 3-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa poi, in 45' ormai privi di significato, ha timbrato il cartellino pure Mario Gavranovic, subentrato a Embolo al 55' e andato a segno mezzora dopo.

Grazie alla vittoria, la Nazionale è salita a quota otto punti nel girone. È terza in classifica, staccata di tre lunghezze dall'Irlanda, leader provvisoria, e di una appena dalla Danimarca, fermata sullo 0-0 dalla Georgia. E proprio contro i danesi, il prossimo mese, la truppa di Vlado Petkovic si giocherà molte delle proprie possibilità di andare all'Europeo senza passare per i playoff. La data da segnare sul calendario è il 12 ottobre. Quel giorno, al Parken di Copenaghen, dei passi falsi non saranno consentiti.

SVIZZERA-GIBILTERRA 4-0 (3-0)

Reti: 37' Zakaria 1-0; 43' Mehmedi 2-0; 49' Rodriguez 3-0; 87' Gavranovic 4-0.

