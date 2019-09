Akanji rotto, torna a Dortmund

SION – Nel match del Tourbillon contro Gibilterra Vlado Petkovic non potrà contare su Manuel Akanji.

Infortunatosi giovedì contro l'Irlanda, il 24enne difensore lascerà infatti il ritiro rossocrociato per tornare a Dortmund. Proprio il Borussia, proprietario del cartellino del giocatore, ha diramato un comunicato stampa che spiega la situazione: “Giovedì Manuel Akanji, si è infortunato al ginocchio sinistro nel match valido per le qualificazioni ai Campionati Europei giocato con la Svizzera (1-1). Il 24enne difensore tornerà da Ginevra a Dortmund per eseguire gli esami del caso presso il BVB”. Domenica sera mancherà pure Haris Seferovic, tornato in Portogallo per la nascita del figlio.

