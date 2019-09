Svizzera fermata dall'Irlanda

DUBLINO (Irlanda) - La Nazionale svizzera non è andata oltre all'1-1 in occasione della terza sfida del Gruppo D in Irlanda, valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Dopo aver sfiorato il vantaggio in più di una circostanza, i ragazzi di Petkovic hanno realizzato l'1-0 al 74' con Schär, ma sono stati ripresi una decina di minuti più tardi da McGoldrick (85'), il quale ha fissato il risultato sull'1-1 finale.

Nell'altro incontro del girone la Danimarca ha superato Gibilterra 6-0. Doppiette di Eriksen e Gytkjaer, reti di Skov e Delaney.

In classifica la Svizzera occupa il terzo posto con 5 punti, ma ha disputato una gara in meno rispetto alla Danimarca (8) e due in meno della capolista Irlanda (11).

Da segnalare negli altri incontri la vittoria dell'Italia sull'Armenia (3-1), quella della Spagna sulla Romania (2-1) e quella della Finlandia sulla Grecia (1-0).

IRLANDA-SVIZZERA 1-1 (0-0)

Reti: 74' Schär 0-1; 85' McGoldrick 1-1.

keystone-sda.ch/STF (AIDAN CRAWLEY)