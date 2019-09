Le donne valgono gli uomini, in Finlandia stipendi "pari"

HELSINKI (Finlandia) - Gli uomini sono campioni, che meritano visibilità e quattrini, e le donne arrivano in un secondo momento? In Finlandia non sarà più così. La SPL/FBF, la Federazione calcistica biancoblù, ha infatti deciso di garantire - per il prossimo quadriennio - la parità salariale ai rappresentanti delle nazionali maschile e femminile.

A spiegare la scelta - arrivata dopo che già l'Olanda aveva dato l'esempio - è stato Ari Lahti, numero uno del pallone finlandese: «Vogliamo promuovere lo sviluppo di una società più responsabile ed equa. La speranza è quella che la nostra iniziativa possa ispirare i media e i partner a sostenere il calcio femminile».

Keystone (foto d'archivio)