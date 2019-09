«Capello? Uno dei peggiori allenatori di tutti i tempi»

LONDRA (GB) - Nella sua autobiografia intitolata "Reboot" - pubblicata qualche giorno fa - l'ex attaccante della nazionale inglese Michael Owen ha criticato alcuni personaggi del calcio Mondiale, fra cui Fabio Capello e David Beckham.

Il 39enne - soprannominato "Golden Boy" - ha attaccato l'allenatore italiano, sulla panchina inglese dal 2008 al 2012: «La mia carriera in nazionale è terminata grazie a Capello. Era molto rigido e non parlava una parola di inglese. La scelta di dare la panchina a un coach che non parlava la nostra lingua è stata assurda, non so cosa hanno pensato alla FA. Noi ci dicevamo "Ma come farà questo a spiegarci qualcosa?". Oltre a questo le prime due partite sono andato in panchina dopo essere stato titolare per anni, le cose non andavano proprio. Sembrava che dovesse cambiare per forza qualcosa e per me era evidente che il problema fossi io. È stato uno dei peggiori allenatori dell’Inghilterra di tutti i tempi. Ha causato danni enormi alla mia carriera e al calcio inglese in generale. E lo hanno pagato benissimo per farlo».

Su David Beckham: «Durante la gara contro l'Argentina ai Mondiali in Francia David rimediò un'espulsione per fallo di reazione. Fu un comportamento davvero infantile e inutile. La mia sensazione è che si vuole salire sul tetto del mondo non ci si può permettere di sbagliare. Non sapremo mai come sarebbe andata a finire, ma stavamo giocando bene. Mentirei se non dicessi che David quel giorno deluse tutta la squadra e tutt’ora provo un po 'di risentimento per questo».

Ricordiamo che nella sua carriera Owen ha messo a referto 40 reti in 89 partite con la sua nazionale, mentre a livello di club ha vinto - fra gli altri trofei - un Pallone d'oro (2001), due volte la classifica marcatori della Premier League (1998 e 1999), una Coppa Uefa con il Liverpool (2001) e un campionato con il Manchester United (2011).

keystone, archivio