Svizzera a Dublino, la sfida è delicata

DUBLINO (Irlanda) - Già archiviate da tempo le intriganti, benché prive di gloria, finali di Nations League, la Svizzera è pronta a tornare in campo per le delicate sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Irlanda (stasera alle 20.45) e Gibilterra (domenica).

Dopo il ritrovo a Zurigo in cui ha tenuto banco soprattutto il “caso Shaqiri”, col giocatore che ha preferito concentrarsi appieno sul Liverpool rinunciando alla Nazionale, la Svizzera è volata a Dublino e si è già allenata all’Aviva Stadium. Se Vlado Petkovic, prima della partenza, aveva cercato di spegnere la polemica facendo chiarezza sulla scelta di XS11 («ne abbiamo discusso insieme e lo capisco, può avere un momento difficile»), dall’altra la vicenda fa ancora discutere. Sta di fatto che, chiacchiere a parte, per due duelli cruciali la Svizzera dovrà cercare nuove soluzioni (e assetti) in fase offensiva, dove in particolare scalpitano Ajeti, Embolo e Seferovic. I sistemi di gioco restano comunque chiari e immutati: con intelligenza, disciplina e grinta la Nati potrà cercare la posta piena contro la truppa di McCarthy, che scenderà in campo con la consueta aggressività. Fondamentale gestire la pressione e fare risultato contro un’Irlanda che, anche grazie ai due match in più già disputati, si trova in vetta al girone a +6 dalla nostra Nazionale.

keystone-sda.ch/STR (Peter Morrison)