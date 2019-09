Juve, esplode la bomba Emre Can: «Deluso e sotto shock, non sono sinceri»

TORINO (Italia) - In casa Juve è esplosa la bomba Emre Can. I motivi? L'esclusione del centrocampista dalla lista Champions, con modalità - a suo dire - tutt'altro che chiare. Il 25enne, dopo lo shock iniziale, ha infatti attaccato il club facendo riferimento a presunte promesse e ai metodi usati dalla società.

«Sono scioccato e arrabbiato, non sono stati sinceri - ha tuonato Emre Can dal ritiro della nazionale tedesca - La scorsa settimana il club mi aveva detto tutt’altro, poi ieri Sarri mi ha chiamato e in meno di un minuto mi ha detto che non sono nella lista. Se l’avessi saputo prima, me ne sarei andato e non avrei più giocato nella Juve. Adesso farò le mie considerazioni, parlerò con la società e il mio agente».

Per Emre Can, giunto a Torino la scorsa estate proprio per puntare al bersaglio grosso della Champions (già vinta nel 2013 quando militava nel Bayern), la beffa è ancora maggiore considerando i retroscena svelati dalla stampa tedesca, secondo la quale il giocatore era corteggiato dal PSG. Dopo un colloquio con la società, il 25enne avrebbe deciso di restare alla Juve… salvo poi ricevere l’amara notizia.

keystone-sda.ch/ (DAVID HECKER)