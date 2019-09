Due bianconeri in Nazionale

LUGANO - Il prossimo fine settimana (7-8 settembre) i campionati si fermeranno per lasciare spazio alle squadre Nazionali, in campo per disputare i match validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio.

In questo contesto sono due i giocatori del Lugano ad aver ricevuto la convocazione: Filip Holender e Domen Crnigoj. Il bomber sarà di scena con la nazionale ungherese giovedì in Montenegro, mentre affronterà in casa la Slovacchia il lunedì seguente. Crnigoj è invece stato convocato con la Slovenia per sfidare Polonia (venerdì) e Israele (lunedì).

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)