«Shaqiri è umano, può avere un momento difficile»

ZURIGO - Dopo giorni intensi in cui non sono mancate le speculazioni legate alla decisione di Xherdan Shaqiri di saltare le gare delle qualificazioni a Euro 2020 contro Irlanda (giovedì a Dublino) e Gibilterra (domenica a Sion), Vlado Petkovic ha parlato in conferenza stampa a Zurigo.

«In questo momento Xherdan ritiene che la cosa migliore da fare sia concentrarsi sulla sua squadra di club: io accetto questa decisione - ha subito chiarito Petkovic, come riportato dai colleghi del 20 Minutes - Non c'è nessun caso. Ho parlato spesso con Shaqiri e cinque giorni prima del ritiro abbiamo preso insieme questa decisione. Non aveva senso farlo venire se non sentiva di poter dare il 100%. I giocatori sanno se sono pronti o meno».

La questione Shaqiri, che nel Liverpool fatica tantissimo a trovare spazio, ha di fatto monopolizzato la conferenza. «Il rapporto con lui è ok, ma potrebbe essere migliore - ha continuato il selezionatore Vladimir Petkovic - Resta il fatto che dobbiamo accettare la sua decisione. Ha giocato quasi un centinaio partite con la Nazionale facendo molte volte la differenza. È umano, può avere un momento difficile».

keystone-sda.ch/ (WALTER BIERI)