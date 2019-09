Fine della telenovela: Icardi dall'Inter al PSG

PARIGI (Francia) - Addio Milano. Mauro Icardi fa le valigie e passa dall'Inter al PSG. Dopo mesi d'attesa si è finalmente conclusa la telenovela Inter-Icardi, con la parola fine sul caso dell’estate.

L'attaccante argentino passa dai nerazzurri al Paris Saint-Germain con la formula del prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto (fissato a 65).

Da sottolineare come Maurito - sempre nella giornata odierna - ha raggiunto anche l'intesa coi nerazzurri per il prolungamento del contratto di un anno (fino al 2022). In questo modo, nel caso in cui dovesse tornare a Milano la prossima estate, non andrà a scadenza dopo soli 12 mesi.

Ecco il comunicato dell'Inter:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva.

Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022.