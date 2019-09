Un rinforzo per il Sion: ecco Doumbia

SION - Il calciomercato si sta infiammando in queste ultime ore di mercato e sono diverse le squadre che stanno sferrando gli ultimi colpi.

Il Sion ha sistemato il proprio reparto offensivo ingaggiando fino al mese di giugno del 2020 Seydou Doumbia. Si tratta di un ritorno in Svizzera per l'attaccante ivoriano, visto che nella sua carriera ha vestito per due anni la maglietta dello Young Boys - dal 2008 al 2010 - dove aveva vinto per due anni consecutivi la classifica marcatori di Super League (20 e 30 reti). Nella stagione 2016/2017 - dopo aver giocato per CSKA, Roma e Newcastle - aveva poi difeso anche i colori del Basilea (34 partite/17 gol).

Nello stesso tempo il difensore colombiano Eder Balanta lascia il Basilea per il Brugge che disputerà la fase a gironi di Champions League.

Infine da segnalare altri trasferimenti: il Chicharito Hernandez passa dal West Ham al Siviglia, l'attaccante croato Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte va al Milan - con André Silva che fa il percorso inverso - Henrik Mkhitaryan si è trasferito in prestito dall'Arsenal alla Roma , mentre Matteo Darmian dal Manchester United al Parma.

Keystone, archivio