Colpo Chiasso, ecco Antunes

CHIASSO - Nella giornata odierna - lunedì 2 settembre - il Chiasso ha messo sotto contratto il giovane trequartista Alexis Antunes.

Di seguito il comunicato della società rossoblù:

"La società FC Chiasso 2005 SA è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prestito dal Servette Football Club del trequartista svizzero di 19 anni Alexis Antunes. Il giovane talento, nato il 31.07.2000, ha giocato in tutte le Nazionali svizzere sino alla Under 20. Il nuovo innesto si aggregherà al gruppo di mister Stefano Maccoppi dopo il 10 settembre, in quanto è stato convocato in Nazionale Under 20. Sarà a disposizione per la ripresa del campionato, che prevede la partita in trasferta contro lo Stade Lausanne il 21 settembre".

Keystone, archivio