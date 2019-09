Troppo poco Lugano: a Basilea giunge la quarta sconfitta di fila

BASILEA - A Basilea serviva giocoforza una reazione. La invocavano Fabio Celestini, il presidente Angelo Renzetti e in generale tutto l'ambiente bianconero. I 270' senza il benché minimo punto conquistato cominciavano infatti a pesare sul morale dei giocatori ticinesi.

Ma al St. Jakob è giunta la quarta sconfitta di fila, preoccupante per come è maturata. Maric e compagni, infatti, hanno fornito una prestazione insufficiente, intrisa di errori: il match si è chiuso sul 2-1. Per praticamente tutta la gara - se si eccettua la reazione avuta nel finale - i padroni di casa hanno fatto quello che hanno voluto.

Per la sfida odierna i bianconeri hanno dovuto fare a meno dello squalificato Custodio e dell'infortunato Gerndt. A centrocampo Celestini ha puntato di Vecsei e Lovric, in attacco spazio al duo Holender-Junior.

Nelle prime battute della partita le due squadre si sono create due belle occasioni con Aratore (conclusione di poco a lato) e Cömert (punizione pericolosa). Al 27' - dopo una fase di pressione asfissiante dei padroni di casa durante la quale i ticinesi si sono mostrati confusi - la formazione di Marcel Koller è passata in vantaggio al termine di una bella azione corale, rifinita da Ademi. Nel finale di primo tempo Holender ha avuto una grossa chance per l'1-1, ma la sua conclusione è terminata di poco alto. Da notare che attorno alla mezzora ai sottocenerini è stato negato un rigore per una vistosa trattenuta su Maric.

Il secondo tempo è iniziato come peggio non poteva per i bianconeri i quali, a causa di un liscio di Lavanchy, hanno incassato il 2-0 firmato nuovamente da Ademi (salito a quota 5 gol stagionali). In seguito il Basilea si è reso nuovamente pericoloso con un paio di calci piazzati, ben contenuti da Baumann (il migliore per il Lugano). All'ora di gioco un'azione che ha portato al gol il complesso ospite - dopo una punizione calciata da Lovric - è stata "neutralizzata" dal fischio arbitrale per un fuorigioco.

All'87' ecco finalmente la reazione d'orgoglio del Lugano, in gol con Dalmonte (gran sinistro da posizione ravvicinata). Ma la rimonta - nonostante un'altra grande chance - si è fermata lì...

Nelle altre due partite della giornata Lucerna e Young Boys hanno pareggiato 2-2 (Ndiaye e Alves de Araujo per i biancoblù, Nsame e Assalé per i gialloneri), mentre il Sion è andato a vincere 1-0 a Thun (decisivo Lenjani al 17').

In virtù di questi risultati il Lugano occupa ora l'ultimo posto, insieme allo Xamax a quota 4 punti.

BASILEA - LUGANO 2-1 (1-0)

Reti: 27'/48' Ademi 2-0; 87' Dalmonte 2-1.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Sabbatini; Lavanchy (77' Dalmonte), Vecsei (77' Rodriguez), Lovric (62' Bottani), Aratore; Junior, Holender.

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)