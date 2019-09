Neymar mette 20'000'000 di tasca propria ma non basta: non andrà al Barça

PARIGI (Francia) – Il futuro prossimo di Neymar è al PSG. Il tanto pubblicizzato trasferimento al Barcellona non avverrà. Non in questa sessione di mercato, almeno.

Già reso difficile dalle parole di Leonardo («A Barcellona hanno speso già tanto, avranno finito i soldi»), il passaggio del campione brasiliano dalla Ligue1 alla Liga non ci sarà per il rifiuto di parte dei calciatori inseriti nel pacchetto delle “contropartite tecniche” di giocare nella capitale francese.

Per riavere il fantasista verdeoro, i blaugrana avevano messo sul piatto Rakitic, Dembélé, Todibo e 130'000'000 di euro. Offerta ritenuta non congrua dai parigini, che avevano tra l'altro preso atto della mancata volontà degli ultimi due di vestire la loro maglia. Per tentare di sbloccare la situazione – così riporta l'Equipe – Neymar si era detto addirittura disponibile ad aggiungere di tasca propria 20'000'000 di euro all'offerta del Barcellona. Mossa che comunque non ha convinto Leonardo e i suoi i quali, forti di un contratto firmato solo due anni fa, hanno tenuto duro facendo – di fatto – sfumare l'affare.

keystone-sda.ch/STF (YOAN VALAT)