3-0, 3-3 e poi 4-3 (al 93'), Juve pazza e vincente contro il Napoli

TORINO (Italia) - Una partita del genere si vede raramente. Soprattutto quando di tratta di calcio italiano. Eppure nel primo vero big match della stagione, oltre al tatticismo Juventus e Napoli hanno saputo regalare gol, spettacolo e divertimento. A godere, al triplice fischio finale, sono stati i bianconeri, vincenti 4-3 dopo aver dominato e tremato.

La Vecchia Signora è stata padrona del campo per oltre un'ora. La prima. Le reti di Danilo (16'), Higuain (19') e Cristiano Ronaldo (62') hanno certificato il predominio dei campioni in carica contro un avversario stranamente molle e svagato. Quando i tre punti sembravano assegnati ecco però la sorpresa. In 2' (tra il 66' e il 68') i partenopei hanno infatti ridotto le distanze con Manolas e Lozano. Tutto riaperto, dunque, con gli ospiti, rinvigoriti, finalmente grintosi e propositivi. L'incredibile pari è arrivato all'81' quando Di Lorenzo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha gonfiato la rete bianconera. Tutto finito? Non ancora. Al 92', con un incredibile autogol, Koulibaly ha infatti tradito il Napoli, permettendo alla Juventus di rimanere a punteggio pieno.

keystone-sda.ch/ (ALESSANDRO DI MARCO)