Soriano regala una gioia immensa al guerriero Sinisa

BOLOGNA - Per la seconda volta in cinque giorni Sinisa Mihajlovic ha potuto seguire il suo Bologna a bordocampo. Dopo il pareggio di domenica a Verona questa volta i rossoblù sono riusciti a regalare una gioia immensa al suo Mister (alle prese ormai da oltre 40 giorni con le cure per sconfiggere la leucemia) vincendo per 1-0 sulla Spal.

I tre punti sono arrivati proprio in extremis: al 92' - un colpo di testa di Soriano - ha fatto esplodere di gioia lo Stadio Renato Dall'Ara.

Una vittoria, naturalmente, tutta per Sinisa Mihajlovic.

