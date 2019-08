Aratore: «Stiamo raccogliendo poco...»

LUGANO - Non sarà la prima esperienza in Europa League per Marco Aratore. Il giocatore del Lugano - che a Zurigo nella giornata inaugurale di Super League ha realizzato un eurogol - l'aveva già "assaggiata" in passato con il Basilea. Insomma per il 28enne non sarà un salto nel buio...

«Ogni partita si deve provare a vincere - le parole di Aratore - Ogni punto che faremo potrà aiutare anche economicamente il nostro club, motivo per cui dovremo mettercela tutta. Non conosco bene le nostre avversarie, ma sono sicuro che ci sono delle chance di passare il turno. Credo nelle qualità della squadra. Sicuramente sarebbe stato bello affrontare un'italiana o il Manchester, ma alla fine è andata così e dobbiamo accettare questo girone».

Domenica al St. Jakob Park ti troverai di fronte il tuo passato. Al tuo Lugano serve una reazione d'orgoglio... «Il gioco c'è e nelle ultime partite abbiamo creato molto. Stiamo raccogliendo poco ma nonostante questo sono positivo per i prossimi impegni».

