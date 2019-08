«Un momento importante nella mia carriera da allenatore»

LUGANO - Testa al Basilea. Testa a una partita - in programma domenica al St. Jakob Park - molto importante per il Lugano, capace di ottenere un solo punticino nelle ultime quattro partite. In vista della sfida del St. Jakob il tecnico dei sottocenerini dovrà rinunciare ad Alexander Gerndt, fermato - come annunciato dal coach - da un problema agli addominali. Nonostante le difficoltà del momento, Fabio Celestini si è goduto una giornata davvero speciale...

«È stato un momento speciale anche per me e per la mia carriera da allenatore. Quando l'anno scorso ad ottobre ho firmato per questo club non avrei mai pensato di ritrovarmi a seguire il sorteggio di Europa League nel ristorante di Cornaredo. Sembra scontato, ma non è così. Ce lo siamo meritati e gli avversari che abbiamo pescato adesso contano relativamente».

Un girone alla portata. Contento di ciò che vi ha riservato l'urna di Monte Carlo? «Stiamo parlando di Europa League, non ci sono squadre abbordabili. Ci sono squadre forti, ma non ci sono squadre deboli. Vogliamo ben figurare, cercando di vendere cara la pelle».

Dall'Europa al Basilea. Una sfida che, più che per i punti, sarà importante per ritrovare un pizzico di fiducia... «Siamo all'inizio di un processo, stiamo costruendo la squadra con i nuovi innesti. Ci stiamo rendendo conto che, con tutti i movimenti che ci sono stati quest'estate, ci vuole un po' più di tempo. Ad ogni modo sono molto fiducioso per il futuro, i ragazzi hanno lavorato con serenità questa settimana. L'anno scorso ci siamo guadagnati l'accesso all'EL perché abbiamo costruito dalle fondamenta, è questa la base per fare una buona stagione».

Che Basilea si aspetta Fabio Celestini? «Il Basilea è una squadra che non fa tantissimo pressing, sono forti fisicamente. Sono compatti e aggressivi, al minimo errore ti fanno male. Quello che mi preme è vedere una squadra ambiziosa e affamata».

Keystone