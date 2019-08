Il Lugano evita tutte le big

MONTE CARLO - È iniziata con l'atteso sorteggio al Grimaldi Forum di Monte Carlo l'avventura del Lugano di Celestini in Europa League.

Urna benevola per i bianconeri che, inseriti in quarta fascia, sono finiti nel Gruppo B con gli ucraini della Dinamo Kiev, i danesi del Copenaghen e gli svedesi del Malmö. Gruppo tutto sommato abbordabile ma indubbiamente meno affascinante e intrigante rispetto ad altri per la compagine ticinese, che non ha trovato big come Manchester United, Arsenal e Siviglia che avrebbero fatto impennare il livello d’appeal delle gare. Ricordiamo che quelle casalinghe il Lugano le disputerà al Kybunpark di San Gallo.

Da parte sua l’YB di Seoane è finito nel Gruppo G con Porto, Feyenoord e Rangers.

Il Basilea, inserito nel Girone C, se la vedrà invece con Krasnodar, Getafe e Trabzonspor.

La fase a gironi di EL inizierà il 19 settembre e si concluderà il 12 dicembre. La finale è in programma il 27 maggio a Danzica.

Ecco tutti i gironi:

Gruppo A: Siviglia, Apoel, Qarabag, Dudelange

Gruppo B: Dinamo Kiev, Copenaghen, Malmoe, LUGANO

Gruppo C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Gruppo D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Gruppo E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

Gruppo F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

Gruppo G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

Gruppo H: Cska Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

Gruppo I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya

Gruppo J: Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger

Gruppo K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Gruppo L: Manchester United, Astana, Partizan, Az Alkmaar

keystone-sda.ch/STR (Daniel Cole)