Lugano, ore intense: sguardo al sorteggio e testa al Basilea

LUGANO - A quota 4 punti dopo 5 giornate, in quella che dopo il roboante successo del Letzigrund si è via via trasformata nella peggior partenza in campionato dal ritorno in Super League nel 2015, il Lugano ha di fronte a sé un altro ostacolo di quelli tosti. Con un occhio (e forse qualcosa in più) sul Forum Grimaldi di Monte Carlo, che oggi alle 13 sarà teatro del sorteggio dei gironi di Europa League, il gruppo di Celestini si sta infatti preparando alla trasferta di Basilea.

Decisamente diversi gli umori delle due squadre che si daranno battaglia al St. Jakob, coi renani di Koller lanciati e reduci da tre vittorie filate, mentre i bianconeri sono in difficoltà tra dubbi e quesiti. Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite in Super League, dove con modalità invero diverse tra loro - a volte c’è stato il bel gioco ma è mancato il gol, in altre c’è stata poca attenzione, lucidità e disciplina - il Lugano ha raccolto pochissimo.

L’ultimo ko, maturato a San Gallo, ha lasciato molta delusione e amaro in bocca con tre reti subite dopo l’ingenua espulsione di Custodio (sarà squalificato coi rossoblù).

E adesso? I numeri sono severi e serve una reazione, ma il gruppo a disposizione di Celestini ha qualità e deve risollevarsi. Sta al mister trovare le giuste contromisure tra scelte tattiche e di uomini. Prima del dispendioso tour de force europeo - la fase a gironi di EL inizierà il 19 settembre e si concluderà il 12 dicembre - il Lugano deve infatti cambiare passo e incamerare più punti possibili.

I precedenti della scorsa stagione dicono che i bianconeri hanno sempre tenuto testa ai renani, con tre pareggi e una sconfitta di misura. Domenica, per ottenere un risultato positivo, serviranno innanzitutto concretezza e il giusto spirito.

