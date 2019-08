«James Rodriguez pensa alle sopracciglia e non ad allenarsi»

MADRID (Spagna) - James Rodriguez non sta certo attraversando il periodo più esaltante della sua carriera. Inizialmente messo sul mercato dal Real e corteggiato dal Napoli, il colombiano è stato "reintegrato" (per necessità) da Zidane, che lo ha schierato titolare nel match di Liga pareggiato col Valladolid. Costretto a lasciare il campo in avvio di ripresa per un infortunio al polpaccio destro, il trequartista dovrà stare ai box per 2-3 settimane.

Héctor Fabio Cruz, specialista in medicina dello sport con un passato nella Nazionale colombiana, ha parlato (senza spendere parole al miele...) del classe '91:

«James non ha la testa, non capisce quali devono essere le sue priorità - ha spiegato ai microfoni di “Futbolred” - Invece di lavorare per presentarsi pronto alla nuova stagione, preferisce preoccuparsi delle sopracciglia e del taglio di capelli. Dopo la Copa America è stato a Medellin, senza allenarsi. Il calcio di oggi è come un proiettile che viaggia a 350 chilometri all'ora, un calciatore deve preparare il corpo per i carichi elevati che ne derivano».

Cruz ha poi fatto un paragone con una "macchina perfetta" come Cristiano Ronaldo: «CR7 quest'estate si è preso una settimana in vacanza, è salito sul suo yacht con la sua famiglia e la settimana successiva ha lavorato come un matto per la stagione. È il ragazzo più professionale che conosca. James invece ha un potenziale enorme, ma deve cambiare la sua mentalità, altrimenti non troverà mai continuità».

