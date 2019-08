Young Boys beffato: niente Champions League

BELGRADO (Serbia) - In Serbia per bissare la qualificazione alla fase a gironi della Champions ottenuta lo scorso anno: era questa la missione dello Young Boys, impegnato a Belgrado sul terreno della Stella Rossa per il match di ritorno dei playoff. Si ripartiva dal 2-2 scaturito sei giorni fa allo Stade de Suisse.

Anche il match di ritorno si è chiuso in parità (1-1), ma in virtù dei gol segnati in trasferta è la Stella Rossa ad aver staccato il pass per i gironi.

Dopo un primo tempo in cui i bernesi hanno pensato soprattutto a difendersi, al 60' è stato Aleksa Vukanovic - di testa - a portare in avanti i padroni di casa. A ridare speranza alla formazione elvetica una conclusione di Janko (82'), deviata in porta da El Fardou Ben. Malgrado gli sforzi finali profusi dagli ospiti il punteggio non è comunque più cambiato. Lo Young Boys battaglierà dunque in Europa League.

Le altre due qualificate della serata sono Olympiacos (2-1 sul Krasnodar) e Dinamo Zagabria (1-1 con il Rosenborg).

keystone-sda.ch/STR (THOMAS HODEL)