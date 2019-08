Lugano-Europa League: istruzioni per l'uso

LUGANO - A poche ore dal sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League in programma venerdì 30 agosto 2019, l’FC Lugano è felice di comunicare i prezzi, le modalità di vendita dei biglietti e le informazioni utili per i trasporti per questa nuova avventura continentale. I biglietti per le partite casalinghe che si disputeranno a San Gallo saranno in vendita da mercoledì 4 settembre alle 12:00 esclusivamente sui seguenti canali:

- Online: fclugano.com/ticketshop

- Segretariato stadio Cornaredo: LU-VE 8:30-12:00 / 13:30-17:00

Per le partite di UEFA Europa League non sarà possibile acquistare i biglietti presso gli uffici postali e Manor. Sarà disponibile un mini abbonamento per tutte e tre le partite della fase a gironi con il classico sconto “3 partite al prezzo di 2”. Gli abbonati di FC Lugano beneficeranno di prezzi speciali sui biglietti delle singole partite e di un ulteriore sconto sul mini abbonamento di 3 partite. Per ottenere il prezzo speciale gli abbonati riceveranno a casa un codice da utilizzare online oppure presentandosi al segretariato a Cornaredo.

Sono tre le categorie previste per i tifosi dell’FC Lugano, in ordine discendente di prezzo: il settore A centrale, il settore A laterale, e la curva bianconera che sarà posizionata nei settori B1-B2-B3. La configurazione del resto dello stadio sarà invece decisa dopo il sorteggio in base all’avversario e al grado di rischio.

Inoltre, per le aziende e per i tifosi che desiderano vivere un’esperienza VIP durante le partite di UEFA Europa League saranno a disposizione posti business con accesso alla lounge e cena a buffet, così come delle logge private da 8 e 12 posti. Eventuali domande per le aree hospitality sono da inviarsi all’indirizzo e-mail: hospitality@fclugano.com

Per quanto riguarda i trasporti verso San Gallo il club ha deciso di offrire ai tifosi il trasporto in bus da diverse località ticinesi al prezzo simbolico di soli CHF 10.- per il viaggio di andata e ritorno. Le partenze sono previste dalle seguenti località:

- Riva San Vitale

- Lugano (Stadio Cornaredo lato fiume)

- Tesserete

- Ascona

- Camorino

- Arbedo-Castione

Seguiranno informazioni dettagliate sui luoghi di partenza e sulle modalità di prenotazione dei posti nei prossimi giorni. Le informazioni sulle trasferte all’estero saranno invece pubblicate una volta che saranno conosciuti il calendario e le squadre avversarie. Il club permetterà ai tifosi di viaggiare con la squadra e lavorerà con Gateway Tours per assicurare un prezzo concorrenziale per ognuna delle 3 mete europee.