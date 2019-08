Sneijder si gode (troppo) la pensione: +15 kg in pochi mesi

UTRECHT (Olanda) – Chiusa da poco una carriera quasi leggendaria – quella finale Mondiale nel 2010... - Wesley Sneijder ha cominciato a godersi la vita. Appese le scarpe al chiodo dopo l'esperienza all'Al-Gharafa, il campionissimo olandese ha infatti voltato definitivamente pagina e ha cominciato a seguire le partite, come molti suoi ex colleghi, solo per diletto.

Allenare? Fare il dirigente? Per il momento Wesley fa lo spettatore. Siede sugli spalti. E proprio sulla tribuna dello stadio di Utrecht lo hanno pizzicato i fotografi olandesi, presentatisi per il match di Eredivisie tra i padroni di casa e il Venlo. Cosa c'è di strano? Nulla. Solo ha fatto scalpore lo stato di forma in cui si è mostrato il 35enne. In poche settimane di “vacanza” ha perso completamente le fattezze del calciatore. Bicchiere in mano e occhiali scuri, ha infatti mostrato forme generosissime, ha mostrato – senza imbarazzo - una zavorra da 15 kg malcelata dalla camicia bianca. Dopo tanti anni di rinunce, Wes ha probabilmente scelto di levarsi gli sfizi tutti in una volta.