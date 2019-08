Chiasso ripreso in extremis

CHIASSO - Non è arrivata la seconda vittoria consecutiva per il Chiasso. Reduci dal successo sull'Aarau, nella quinta giornata di Challenge League i rossoblù non sono infatti riusciti a far valere il fattore campo contro il Vaduz, accontentandosi alla fine di un amaro 2-2.

Contro i biancorossi, i ticinesi hanno buttato due punti. Questo perché, dopo essere andati sotto per effetto del veloce gol di Cicek (1'), erano riusciti a costruirsi il vantaggio con Bahloul (9') e Rossi (31'). La speranza momò è durata fino al 91' quando Simani ha piazzato il 2-2, salvando i suoi.

Ti-Press