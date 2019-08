Barça rimbalzato e Real lontano, il PSG fissa la deadline per Neymar

PARIGI (Francia) – Dove giocherà Neymar nei prossimi mesi? L'ultima parola sul futuro del brasiliano spetta al PSG, club proprietario di un cartellino acquistato (a peso d'oro) due stagioni fa dal Barcellona.

Visto che a Parigi non hanno bisogno di soldi e che, in caso di uscita della loro stella, vogliono potersi muovere sul mercato, le trattative per il sudamericano si dovranno spegnere a breve. Non andranno avanti fino al 2 settembre, giorno nel quale il mercato si chiuderà. Così ha deciso Leonardo, ds all'ombra della Tour Eiffel, diviso tra la possibilità di ricucire il rapporto con il connazionale e far voltare definitivamente pagina alla società.

Già respinte al mittente due offerte del Barcellona, ritenute non soddisfacenti, e in attesa di ascoltare la proposta di Florentino Perez, che vuole fortissimamente il giocatore al Real Madrid, il PSG sta comunque tessendo la propria tela con altri club europei. L'idea è quella di sostituire il fantasista verdeoro con un altro fenomeno. Dybala, per esempio. Per chiudere delle trattative serve in ogni caso tempo; da qui la scelta di una pazienza a tempo determinato con il brasiliano, che senza pretendenti credibili non sarà lasciato partire. Suo malgrado, Neymar potrebbe essere costretto a continuare a incassar milioni, senza il sorriso sulle labbra, a Parigi...

keystone-sda.ch/STF (IAN LANGSDON)