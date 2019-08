Sarri non guiderà la Juve contro Parma e Napoli

TORINO (Italia) - Maurizio Sarri, costretto a fare i conti con una polmonite, non sarà alla guida della Juve né al debutto stagionale a Parma e nemmeno nell'accesissimo duello contro il Napoli alla seconda giornata.

La società bianconera, con una nota ufficiale, ha infatti comunicato la notizia facendo chiarezza sulle condizioni del mister.

«Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico - spiega la Juventus sul proprio sito - Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività».

keystone-sda.ch/STF (Michael Probst)