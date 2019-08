Lugano, missione al Kybunpark per ritrovare il gol e i 3 punti

LUGANO - Buona volontà e organizzazione di gioco, ma poca lucidità negli ultimi metri e mancanza di concretezza. Questo, in estrema sintesi, il Lugano ammirato negli ultimi tre impegni di campionato, dove è rimasto a secco di gol e ha conquistato un sol punto, frutto del pari interno contro il Thun nella seconda giornata. In seguito due sconfitte, col rovescio allo Stade de Suisse nel segno di Nsame e la bruciante sconfitta di Cornaredo col Sion, che ha preceduto la sosta della scorsa settimana per la Coppa Svizzera.

Al di là dei ferri colpiti bisogna fare di più - come candidamente ammesso da mister Celestini -, bisogna ritrovare la via del gol e la giusta cattiveria sottoporta, come nel roboante esordio del Letzigrund, quando al via del nuovo campionato i ticinesi avevano convinto e rifilato un poker allo Zurigo. Da questo punto di vista i primi buoni segnali sono arrivati proprio dal match di Coppa, dove i bianconeri - dando spazio anche a chi sin qui aveva giocato meno - hanno ritrovato reti e sorrisi liberandosi senza affanni del comunque modesto Concordia Basilea, club di 2a Lega. Partire da quanto di buono mostrato e cercare uno step in più contro il San Gallo, avversario sempre ostico da affrontare domenica al Kybunpark. Questo l’obiettivo nel quinto turno di Super League, dove il Lugano cercherà di mettere pressione ai biancoverdi e tornare al successo in campionato. In classifica la squadra di Zeidler - che ha già disputato una partita in più ed è reduce dai ko con YB e Zurigo - si trova a quota 4 come i ticinesi e il Lucerna.

Gli ultimi duelli al Kybunpark, dove Sabbatini e compagni giocheranno anche i match casalinghi di Europa League, parlano a favore dei bianconeri, che nello scorso campionato sono rimasti imbattuti ottenendo 4 punti nella tana dei sangallesi.

In settimana il gruppo di Fabio Celestini ha lavorato con la consueta intensità e attenzione tecnico-tattica per preparare il match di San Gallo, che mette in palio punti già preziosi e darà risposte importanti.