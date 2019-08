Lugano, Implenia di nuovo Gold Partner e di ritorno sulla maglia

LUGANO - La Direzione dell’FC Lugano annuncia con orgoglio che la ristretta cerchia dei propri Gold Partner ha visto il ritorno immediato di Implenia (Svizzera) SA. La società con sede a Dietlikon, leader svizzero nel settore delle costruzioni, ha infatti rinnovato la propria fiducia nei confronti dell’FC Lugano e tornerà ad essere presente sul retro maglia delle divise da gara dei bianconeri già a partire dalla partita di questo fine settimana a San Gallo.

Raffaele Balmelli, membro della Direzione della società zurighese esprime così il proprio entusiasmo di fronte a questo rinnovo a pochi giorni dal sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League: «Ci siamo ancora e rinnoviamo con piacere il nostro sostegno a questo team vincente. È il club della nostra Lugano, con anni di storia e successi alle spalle, una squadra che ha appassionato tante generazioni, la mia compresa».

Soffermandosi poi sull’abbinamento dei due marchi, sottolineato tra l’altro da una bella campagna di affissioni che durante questa estate ha colorato le strade ticinesi, Balmelli spiega cosa accumuna Implenia e l’FC Lugano: «Condividiamo molti dei nostri valori: collaborazione, integrità, agilità e eccellenza. Un connubio perfetto verso la strada del successo. Voglio sottolineare da ultimo il rapporto di profonda stima che mi lega al Presidente, Angelo Renzetti. Auguriamo all’FC Lugano di ripetere i successi dello scorso anno, forza Lugano!».

L’FC Lugano ringrazia Implenia per la fedeltà e per continuare a credere nel club bianconero come piattaforma ideale per

diffondere un’immagine positiva della propria azienda sul mercato nazionale.