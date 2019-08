Young Boys, un pareggio amaro

BERNA - 180' per guadagnarsi l'accesso alla fase a gironi della Champions League, replicando la qualificazione dello scorso anno. Il primo atto del duello con la Stella Rossa ha visto lo Young Boys impattare 2-2, risultato che rende molto difficile il match di ritorno in agenda martedì prossimo.

La formazione giallonera ha iniziato il confronto come meglio non poteva, trovando il vantaggio dopo soli sette minuti: rilancio del portiere von Ballmoos, testa di Nsame e diagonale imprendibile di Assalé. Tutto così veloce. Veloce come il pareggio degli ospiti, giunto sugli sviluppi di un calcio d'angolo 11' più tardi grazie a un colpo di testa di Degenek che ha scavalcato sia il portiere di casa che Nsame appostato sul palo.

Contrariamente alla prima frazione, la seconda metà di gara è iniziata come peggio non poteva per la squadra di Gerardo Seoane. Al 46' Mateo Ezequiel Garcia ha depositato in fondo al sacco il secondo pallone di serata, trasformando in oro un cross di Gobeljic. A ristabilire la parità - dando un pizzico di speranza in più all'YB in vista della "rivincita" - ci ha però pensato Hoarau, al 76', su calcio di rigore.

keystone-sda.ch/STF (PETER SCHNEIDER)