Klopp: «Non indosso più le mutande di Cristiano Ronaldo»

LIVERPOOL (GBR) - Brillante, mai banale e pure vincente, Jurgen Klopp ha conquistato la simpatia di tutti gli appassionati di calcio ed è entrato ormai da tempo cuore dei tifosi del Liverpool.

Sulla panchina dei Reds dal 2015, il tecnico tedesco ha dapprima sfiorato il bersaglio grosso della Champions (ko in finale nel 2018), per poi conquistarla lo scorso 1o giugno. Klopp, che ora punta alla Premier League - sfuggita di un soffio lo scorso anno -, si è confessato in una lunga intervista a “Sport Bild”.

«Futuro? Un giorno mi piacerebbe tornare a guidare una squadra tedesca. Prima la Nazionale, poi il Bayern Monaco, poi di nuovo il Borussia Dortmund. Detto questo tornerei in seguito al Liverpool, per sempre...», ha spiegato il mister, sotto contratto con i Reds fino al 2022. «Sinceramente non ho idea di cosa accadrà nei prossimi anni al Liverpool, ma spero continueranno allo stesso modo, poi deciderò - ha aggiunto - Anche il ritiro in fondo è una possibilità. Tutto è possibile».

Dopo un sincero commento sulla plurimilionaria cessione di Coutinho al Barcellona («è un giocatore e una persona super: volevamo tenerlo, ma il Barcellona ci ha "costretti" con i soldi»), il mister ha raccontato un aneddoto legato alla finale di Champions persa a Kiev: «Dal giorno della finale persa col Real Madrid, non ho più indossato le mutande di Cristiano Ronaldo. Per alcuni anni le ho comprate di quel marchio, le posseggo ancora, ma non le indosso più da quella partita...».

keystone-sda.ch/ (TOLGA BOZOGLU)