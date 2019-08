Kryeziu saluta Lugano: va a Chiasso

LUGANO - Leutrim Kryeziu continuerà il suo percorso di crescita nel Chiasso. Prelevato l'anno scorso dal Drita, il 20enne del Lugano è infatti stato prestato al club rossoblù, dove potrà trovare spazio - e i tifosi sperano anche lasciare il segno - in Challenge League. L'attaccante kosovaro è reduce da una stagione da 19 reti in 19 incontri con la U21. A Cornaredo rientra invece Alexander Muci, portiere classe 2000 in prestito alla società momò dallo scorso mese.

Di seguito il comunicato ufficiale del FC Lugano:

"L’FC Lugano comunica di aver trasferito in prestito all’FC Chiasso l’attaccante Leutrim Kryeziu. Il promettente attaccante kosovaro, classe 1999, ha messo a segno 19 reti in 19 incontri disputati con la U21 bianconera la scorsa stagione. Con la prima squadra ha invece segnato l’unica rete bianconera contro l’Inter nella Casinò Lugano Cup. Compie il percorso inverso il giovane portiere classe 2000 Alexander Muci. Era stato prestato al Chiasso lo scorso mese ma per sopperire all’infortunio di Lucio Soldini è ora stato richiamato anticipatamente."