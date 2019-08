Super League a 12 squadre? A novembre si vota

BERNA - La Super League cambierà presto formato? Questa è la proposta del Comitato di Swiss Football League, che nel tentativo di portare equilibrio e interesse alla massima categoria del nostro calcio, chiederà ai delegati dei club di aumentare il numero di squadre dalle 10 attuali a 12.

L'idea di allargare il lotto di pretendenti al titolo non è nuova. Già nel novembre 2017 i rappresentanti dei club votarono - respingendola - tale proposta. Allora fu "solo" deciso di reintrodurre lo spareggio tra la penultima di Super e la seconda di Challenge. Capito, forse, lo sbaglio, gli stessi rappresentanti hanno però poi chiesto che il progetto di fare crescere il numero di partecipanti alla massima serie venisse riconsiderato. La SFL si è detta disposta a ciò, imponendo il 2021/2022 (per questioni legate ai diritti TV) come stagione per l'eventuale cambio.

Qualora il nuovo formato venisse approvato, il campionato si svolgerebbe in due fasi differenti. Una prima, di 22 giornate "classiche". E una seconda, di 10 turni, nella quale le prime sei della classifica (a punti dimezzati) correrebbero per il titolo mentre le altre sei si batterebbero per evitare la retrocessione.

Lo spareggio tra la penultima di SL e la seconda di CHL, dovrebbe venir confermato. Dovrebbe poi essere inserito un ulteriore spareggio in grado di garantire alla vincitrice del "girone retrocessione" di giocarsi la qualificazione all'Europa League.

La votazione in merito a tale proposta si terrà il 22 novembre.

keystone-sda.ch/ (GIAN EHRENZELLER)