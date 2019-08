«Ho fatto emozionare mia madre»

BRESCIA (Italia) - Oggi è stato il primo giorno di scuola per Mario Balotelli al Brescia.

Chiusa l'avventura francese - prima al Nizza e poi al Marsiglia - Supermario ha fatto ritorno in Serie A per cercare di dare una nuova svolta alla propria carriera. «Sono davvero contento di essere qui e ho fatto anche commuovere mia madre, è felicissima. Per mio padre (scomparso nel 2015, ndr) sarebbe stato un sogno vedermi giocare in questa squadra. Sono nella mia città e, sinceramente, da quando è arrivata questa proposta non ho pensato ad altro».

Il 29enne vuole riconquistarsi un posto in nazionale a suon di gol e ottime prestazioni... «Magari non ce la farò, ma almeno ora con Roberto Mancini dipende solo da me, mentre prima non era così. Sogno l'Europeo».

keystone-sda.ch/ (Filippo Venezia)