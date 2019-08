Wanda Nara ferma tutto: «Icardi non andrà al Monaco»

MILANO (Italia) - Il tempo passa, la telenovela continua. In casa Inter continua a tenere banco la questione Icardi, col bomber argentino fuori dal progetto di Conte e dai piani della società.

In attesa dell'offerta giusta (se mai arriverà...) il club nerazzurro resta inamovibile sulla sua posizione e il futuro dell'attaccante - che vorrebbe rimanere in Serie A insieme alla moglie-agente Wanda Nara - rimane tutto da definire. Nella serata di ieri, stando ai ben informati, si sarebbe fatto avanti il Monaco, con un'offerta da 60 milioni e un contratto da 12 milioni annui per il giocatore. Proposta sulla carta allettante sia per l'inter - che gradirebbe cedere il giocatore all'estero per non rinforzare una rivale in Serie A - che per Maurito.

Quest'oggi, parlando al canale argentino Tyc Sport, Wanda Nara ha però escluso questa possibilità: «Mauro Icardi non andrà al Monaco», ha detto chiaramente. Al 19 agosto, con la chiusura del mercato che ormai s'avvicina, la telenovela continua...

Foto d'archivio