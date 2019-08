Un ex Juve per rinforzare lo Young Boys

BERNA – Acquisto in vista per lo Young Boys, che per puntellare la difesa ha messo gli occhi su Frederik Sorensen.

Cresciuto in patria, nel Lyngby, nel 2010 il 27enne danese fu acquistato dalla Juventus, che in lui scorse un grande potenziale. L'esplosione e la conferma in bianconero non arrivarono però mai. Una serie di prestiti (ancora al Lyngby, poi al Bologna e al Verona) sancirono infatti la sua uscita dal giro del grande calcio. Le ultime quattro stagioni l'esperto e fisicamente attrezzatissimo centrale le ha spese al Colonia. A Berna, dove stanno pensando a un contratto pluriennale, farebbe comodissimo.