Chiasso, che figuraccia: fuori da una squadra di Prima Lega

BULLE – Poco convinto e convincente, il Chiasso è stato eliminato già al primo turno di Coppa Svizzera. Opposti al Bulle (Prima Lega), i rossoblù sono infatti stati superati 2-1 dopo 120' di battaglia.

In un sabato senza grandi sorprese, che – tra i tanti - ha fatto registrare i successi di Basilea (4-1 al Pully), Zurigo (2-1 ai Black Stars), Sion (10-1 all'Allschwil), Grasshopper (9-1 al Seefeld), Servette (6-0 all'Echallens), Winterthur (3-0 all'YF Juventus), Wohlen (2-1 al Wettswil) e Losanna (6-1 all'Iliria), la truppa di mister Maccoppi non ha saputo lasciare il segno.

I momò hanno giocato a sprazzi e, nonostante questo, sono riusciti a creare tanto. Hanno però sbagliato troppo, accontentandosi del veloce gol siglato da Pollero (4'). Puntando sul carattere e su qualche buona individualità, i friborghesi hanno invece combattuto dal primo all'ultimo minuto e... lasciato il segno. Il pari è arrivato già prima dell'intervallo, realizzato da Yenni. Il gol della qualificazione lo ha invece piazzato Ndiaye al 111'.

L'impresa non è riuscita al Taverne il quale, in campo contro il Kriens, ha retto comunque più di un'ora. In vantaggio dopo 20', i ticinesi hanno tenuto bene il campo finché sono rimasti in undici contro undici. Una volta finiti in inferiorità numerica ecco però che le maggiori qualità degli ospiti sono venute a galla e hanno partorito l'1-4 del 90'.

Ai sedicesimi di finale di Coppa si è invece qualificato il Bellinzona, che non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi del Gambarogno-Contone. Per la prima volta guidati da Maurizio Jacobacci, i granata hanno messo al sicuro il passaggio del turno già nei primi 45' quando, con Stojanov, Facchinetti e la doppietta di Cortelezzi, hanno raggiunto un margine di sicurezza. Nella ripresa è poi arrivata la rete di Guarino che ha confezionato il 5-0 finale.

Ti-Press (foto d'archivio)