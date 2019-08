Leucemia e letto di ospedale, Mihajlovic allena in streaming

BOLOGNA (Italia) – Un mese fa ha reso pubblica la sua malattia e cominciato la terapia per sconfiggerla. Oltre che per la vita, in queste settimane Sinisa Mihajlovic ha lottato pure per rendere il più competitivo possibile il suo Bologna.

Ricoverato nel reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli dell’Ospedale Sant’Orsola, dove sta sottoponendosi a cicli di terapia per “Vincere” - parole sue – contro la leucemia, il 50enne tecnico sta infatti pure impegnandosi attivamente nel precampionato dei club felsineo. Grazie a uno streaming privato, trasmesso su un’apposita piattaforma, il mister ha avuto la possibilità di seguire gli allenamenti dei suoi e di correggerli in tempo reale comunicando con Renato Baldi, uno dei suoi collaboratori. A distanza, Sinisa ha pure “guidato” l'amichevole sostenuta dai rossoblù contro il Villarreal. Stesso discorso per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia nel quale, domani, il Bologna incrocerà il Pisa: Mihajlovic non sarà presente fisicamente ma, grazie alla tecnologia, studierà la prestazione e ordinerà i cambi.

KEYSTONE/EPA (ALESSANDRO DI MARCO)