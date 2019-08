Una dottoressa speciale si prende cura di CR7!

TORINO (Italia) - Per mantenersi in piena forma, e per restare ad altissimi livelli, CR7 non lascia nulla al caso. Il suo fisico - e l'integrità di esso - è il segreto della regolarità nelle prestazioni fornite dal 34enne.

Attualmente il portoghese è alle prese con un fastidio all'adduttore sinistro, tanto che la Juve ha comunicato che "nei prossimi giorni svolgerà un'attività differenziata".

Ad aiutarlo nel processo di guarigione ci ha pensato la fidanzata Georgina Rodriguez che - con un aggeggio particolare - ha massaggiato il polpaccio di CR7, mentre quest'ultimo si gustava comodamente la Supercoppa europea. "Recovery time with love", la frase accompagnatoria al video postato dall'ex Real.

Keystone