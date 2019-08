Il cuore vince sui soldi: Balotelli torna a casa

BRESCIA (Italia) – L'offerta più allettante era quella fattagli pervenire dal Flamengo. Per una volta in carriera Mario Balotelli non ha in ogni caso ascoltato Mino Raiola né pensato esclusivamente a riempirsi il portafoglio. Nella prossima stagione - e fino al 2022 - l'attaccante italiano vestirà infatti la maglia del Brescia.

A 29 anni appena compiuti la punta ha scelto di tornare a casa (proprio in provincia di Brescia è cresciuto) per cercare di rilanciare nuovamente la propria carriera. Trovare un po' di stabilità e divenire un simbolo della società (che gli pagherà un fisso di 1'000'000 di euro l'anno e bonus possibili per altri 2'000'000) sono i nuovi obiettivi di SuperMario. Sono i nuovi obiettivi di un uomo che, forse, ha finalmente trovato la sua strada.

Keystone (foto d'archivio)