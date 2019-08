Scambione in vista: Dzeko e (tanti) soldi per Icardi

MILANO (Italia) - Mauro Icardi si è promesso alla Juventus. Arresosi alle enormi difficoltà incontrate dai bianconeri nello sfoltire la rosa (e nel racimolare i soldi necessari per il suo eventuale acquisto), ha in ogni caso cominciato a guardarsi attorno. Ormai fuori dal progetto tecnico dell'Inter, dopo settimane di tentennamenti Maurito avrebbe accettato di parlare con la Roma.

Questa è la notizia anticipata da sportmediaset, che ha raccontato della trattativa per un possibile (probabile) scambio tra i nerazzurri e i giallorossi. All'ombra del Colosseo arriverebbe - appunto - Icardi. A Milano, in cambio, otterrebbero Edin Dzeko e 40-50'000'000 di euro di conguaglio. Soldi con i quali Marotta potrebbe andare in caccia di un centrocampista di primissimo piano. Il laziale Milinkovic-Savic, per esempio. Tutti contenti?