Niente boutade per Junior, «Per Barrenechea vediamo»

LUGANO - Tra qualche comprensibile mugugno per i risultati del campionato, il Lugano sta continuando a lavorare per "sistemarsi" per affrontare al meglio tutti gli impegni stagionali. In Super League mancano ancora 32 partite, poi scatteranno presto la Coppa Svizzera (venerdì previsto il debutto con il Concordia Basilea) e l'Europa League (il 30 agosto ci sarà il sorteggio dei gironi); in bianconero non possono dunque lasciare nulla al caso.

Prima di pensare a come eventualmente migliorare la rosa a disposizione di Celestini, a Cornaredo devono tuttavia provare a far partire partire almeno cinque-sei elementi. Tra questi c'è Junior, tanto prezioso quanto - fin qui - poco preciso e fortunato. Il problema è che, al momento, il brasiliano non ha troppo mercato. Non quello che, almeno, vorrebbe Angelo Renzetti. Rivelatasi una boutade la voce che voleva il sudamericano corteggiato dalla SPAL, per il momento al Lugano sono arrivate solo richieste di prestito.

«Alle quali noi non siamo interessati - ha sbrigativamente precisato proprio il presidente bianconero - Junior partirà solo a titolo definitivo».

Un nome che da qualche giorno è, con insistenza, associato ai ticinesi è quello del promettente centrocampista del Newell's Old Boys Enzo Barrenechea. Secondo TyCSports, la Juventus dovrebbe prendere il giocatore a braccetto con il Lugano.

«È un'operazione interessante, che potrebbe anche concludersi - ha aggiunto Renzetti - i discorsi sono aperti».

Il ragazzo potrebbe avere problemi di passaporto e, sicuramente, ne avrà di spazio, se arriverà a Torino.

«Stiamo seguendo con attenzione il soggetto. Ha delle qualità ma è molto giovane. L'idea della Juventus è quella di ingaggiarlo e poi farlo crescere in un campionato comunque importante come quello svizzero. Per noi il tutto avrà senso solo se il giocatore si dimostrerà pronto a dare una mano in campo. Stiamo parlando di un ragazzo di soli 18 anni. È su questo che stiamo facendo le nostre valutazioni».

Tutto l'affare si sta consumando con la regia di Manna?

«No, Giovanni non ancora tutto questo potere».

keystone-sda.ch/ (Gianinazzi)