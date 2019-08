Niente gol, tanti errori, zero gioia: il Lugano piange ancora

LUGANO – Niente gol fatti e nuovo passo falso per il Lugano il quale, seppur a lungo più intraprendente, davanti al Sion si è dovuto arrendere 0-1. Decisiva una rete di Itaitinga a 3' dal 90'.

Tradurre la grande mole di gioco prodotta in gol. Dimostrarsi concreti nei pressi della porta rivale e solidi, impenetrabili, davanti a Baumann. Questo era l'obiettivo dei bianconeri, che a Cornaredo rincorrevano risposte e tranquillità prima ancora che un successo.

Le risposte positive... non ci sono state. I ticinesi si sono a lungo fatti preferire, è vero; errori e imprecisioni hanno però fatto finire i tre punti in tasca ai biancorossi.

Scegliendo Junior – di oggi la notizia di un interessamento della SPAL nei confronti del brasiliano – e Holender al posto di Bottani e Gerndt, Fabio Celestini sperava di ridare linfa al proprio attacco. Di trovare una rapida soluzione ai problemi mostrati nelle ultime uscite e, soprattutto, di sorprendere il fin qui incostante Sion. Seppur sensata, la pensata del mister del Lugano non ha dato i frutti sperati. Questo perché, nonostante l'impegno e nonostante qualche buona occasione sia stata creata, la coppia di punte non è riuscita a sorprendere Fickentscher. I centrocampisti non si sono travestiti da goleador e così il risultato non si è a lungo schiodato dallo 0-0. Questo anche perché pure i vallesani, privi di Behrami e con un Kasami incostante, non sono piaciuti. Il guizzo che ha rotto l'equilibrio è arrivato solo all'87', quando Itaitinga ha buttato la palla in fondo al sacco, confezionando la beffa per i bianconeri.

E dire che a tenere in mano il pallino del gioco e a provare fino all'ultimo a centrare i tre punti erano stati i padroni di casa. Prova di ciò è arrivata pure dalle sostituzioni, con la chiamata – a 20' dal termine - di Bottani e Gerndt (al posto di Aratore e Rodriguez). Ogni sforzo ticinese è tuttavia risultato vano. Fino alla distrazione finale. Fino al punto, quello vallesano, che porterà a Cornaredo un paio di settimane di mugugni.

Nelle altre partite della giornata di Super League un gran colpo lo ha fatto il Thun, andato a imporsi 0-2 nella tana del Lucerna e salito al quarto posto della classifica. Pari frizzante invece tra Zurigo e Xamax. Due volte in vantaggio, con Schönbächler e Ceesay, i biancoblù non sono riusciti a stoppare la risalita dei neocastellani, arrivati all'1-1 con Oss e al definitivo 2-2, al 94', con Karlen.

LUGANO-SION 0-1 (0-0)

Reti: 87' Itaitinga 0-1.

LUGANO: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavancy, Custodio, Sabbatini, Rodriguez (70' Gerndt), Aratore (70' Bottani); Holender (80' Dalmonte), Junior.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)