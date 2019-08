Barça o Real nel destino di Neymar: «Se dovesse partire ce ne faremo una ragione»

PARIGI (Francia) - Il PSG non ha convocato Neymar per l'esordio in Ligue 1 che avverrà nella serata odierna in casa (ore 21).

Stando al direttore sportivo dei parigini Leonardo, la mancata chiamata è dovuta a un possibile trasferimento nei prossimi giorni della stella brasiliana in Spagna. Il Real Madrid e il Barcellona dovrebbero essere di fatto le uniche due destinazioni possibili del giocatore più caro del pianeta (222 milioni di euro).

«Il PSG non ha ancora deciso niente, ma è necessario gestire al meglio questo tipo di situazione. Ne va del futuro di tutte le parti in causa», ha analizzato Leonardo. «Se resta gioca, ma se dovesse partire ce ne faremo una ragione. Prima lo sapremo, meglio sarà».

keystone-sda.ch/STF (Francois Mori)