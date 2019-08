Il solito Ibra: «I playoff? Un sistema di m****»

LOS ANGELES (USA) - Zlatan Ibrahimovic si è arrabbiato ancora e questa volta si è scagliato contro la... MLS.

Qualche settimana fa avevano fatto notizia le sue dichiarazioni in cui affermava di essere una Ferrari in mezzo alle Fiat nel campionato statunitense. Adesso è invece toccato ai playoff, criticati aspramente da parte dell'ex giocatore del Paris Saint Germain. «I playoff? Un sistema di merda, ma è così. I risultati di ogni partita sono importanti, ma qui si può terminare la regular season in settima posizione, disputare i playoff e vincere il campionato. Così è difficile creare una mentalità in cui si è al 100% ogni giorno».

In allegato il video in questione pubblicato su Twitter.

Zlatan on the MLS format: “I think the system is shit.” #LAGalaxy pic.twitter.com/IJJ1Qwd01r — Delmy Barillas (@DelmyBarillas) 8 agosto 2019





Keystone