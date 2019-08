Dallo stupro all'aggressione, Neymar sempre nei guai

PARIGI (Francia) – Più che il campo da calcio, che tra infortuni e bizze varie ultimamente ha frequentato molto poco, Neymar è diventato esperto di studi legali. Caduta l'accusa di stupro, che per settimane, a inizio estate, gli ha fatto perdere il sonno, l'asso brasiliano deve ora confrontarsi con quella di aggressione.

Secondo l'Equipe, il 27enne verdeoro sarà infatti trascinato in tribunale dal tifoso del Rennes che colpì dopo la finale di Coppa di Francia del 27 aprile. Nervosissimo, in quell'occasione l'attaccante del Paris Saint-Germain sferrò un pugno al supporter rivale mentre questo lo sbeffeggiava. Ampiamente documentata, difficilmente la questione vedrà l'attaccante cavarsela con un “nulla di fatto”. È in ogni caso probabile che il processo vero e proprio non si terrà. Neymar potrebbe chiudere l'affare effettuando un ricco bonifico.

keystone-sda.ch/STF (Andre Penner)