Icardi, continua il braccio di ferro con l'Inter: Lukaku gli "ruba" la 9

MILANO (Italia) - A Milano, sponda Inter, Mauro Icardi è sempre più indesiderato. Nessuno lo considera più e la società non vede l'ora di trovare una soluzione per cederlo.

Una nuova dimostrazione in questo senso è arrivata nelle ultime ore con il neo acquisto Romelu Lukaku che si è preso la maglia numero "9", quella di Icardi. Un motivo in più che non fa altro che confermare come il 26enne sia fuori dal progetto targato Antonio Conte.

A questo punto se l'argentino dovesse restare in nerazzurro - fatto molto improbabile - dovrà ovviamente scegliersi un altro numero.

keystone-sda.ch/ (DUILIO PIAGGESI)